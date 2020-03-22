Киев вводит ограничения при посещении магазинов

В столице с 25 марта вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек. В торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров.

В Киеве, с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек. Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

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"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", – говорится в документе.

Ответственными за выполнение лицами определены: исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Валентина Попович, руководители предприятий.

Срок исполнения – 25 марта.

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