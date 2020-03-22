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Киев вводит ограничения при посещении магазинов

Комментариев: 46
В столице с 25 марта вводятся ограничения при посещении магазинов и аптек. В торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров.
Срок исполнения - 25 марта
Срок исполнения - 25 марта

В Киеве, с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек. Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.

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"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", – говорится в документе.

Ответственными за выполнение лицами определены: исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Валентина Попович, руководители предприятий.

Срок исполнения – 25 марта.

Напомним, полиция составила почти 1500 админпротоколов  за нарушение карантина в Украине.

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Теги: вирусы, Киев, Вирус, магазины, аптеки, аптека, карантин, магазин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (46)
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janqwert    22.03.2020, 22:01
Оценка:  +1
janqwert
У порохоботов до сих пор пу-кан-ы дымят и к-ал непроизвольно из всех отверстий фонтанирует!
СТЕКЛО_МОЙ    23.03.2020, 06:17
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
ты кто??? пукиносос или клоуноподобный ???))))))))))
ЗаелоПластинку    22.03.2020, 20:56
Оценка:  +16
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
Me@    22.03.2020, 18:22
Оценка:  -2
Me@
Сегодня в Киеве выпал снег. Полно грязи на тротуарах. Почему никто не поливает улицы для борьбы с коронавирусом?
f18    22.03.2020, 16:25
Оценка:  -29
f18
Дятлы, делают вид что работают, вот я представил чтоб у меня в квартире в 47 квадратов сейчас находилось 47 человек, да это мать его толпа, 99% супермаркетов на сейчас с меньшим количеством покупателей)))
vedavg    22.03.2020, 16:49
Оценка:  +4
vedavg
Непонятно,. при чем тут Ваши 47 кв.м. и 47 человек? Какие-то странные у Вас подсчеты.
f18    23.03.2020, 11:32
Оценка:  -23
f18
1 квадратный метр площади магазина = 1 покупатель, ну как придумали так и посчитано
ЗаелоПластинку    23.03.2020, 11:38
Оценка:  +22
ЗаелоПластинку
f18, перечитай заново. 1 покупатель на 10 квадратов
f18    23.03.2020, 12:17
Оценка:  -22
f18
сути не меняет, площадь магазина указана с складом и еще много чем))) так что увы и ах хрен редьки не слаще, да и между кассами там и на 1 квадрат ни один супермаркет обеспечить не в состоянии
ЗаелоПластинку    23.03.2020, 12:23
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
они не то имелли ввиду. 1 покупатель на 10 квадратов это не о том, что покупателей нужно равномерно по магазу распределить. А о том, что одновременно будут пускать на 30 квадратов только 3 человека. 3 человека на 30 квадратах не будут толпиться один возле другого.
ЗаелоПластинку    23.03.2020, 12:27
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
а на кассах уже у многих рефлекс - стоять на расстоянии (есть информация, что в аптеках, где запретили больше 2-3 чел в помещении, люди стоят в очередях возле входа, с расстоянием в метр) Так что вполне нормальное решение
Яроcлав    22.03.2020, 15:39
Оценка:  -6
Яроcлав
А вы в курсе, что Ермак на днях купил себе новенький "мерс" за 3,2 млн грн?
И это во время карантина!
Не зря маски продали на Европу)))
Украинцы умирают от болезней, войны и нищеты, а ЗЕ-клоунская власть себе тачки за 3, 2 ляма покупает!!!
Так кто "барыга на крови"?
Jamz    22.03.2020, 18:29
Оценка:  -18
Jamz
Порох
Я_Христос    22.03.2020, 19:23
Оценка:  -20
Я_Христос
"ЗЕ-клоунская власть себе тачки за 3, 2 ляма покупает"
Когда режим потрох пи**ил деньги вы не такими внимательными были.
Ботва рошеновская.
СТЕКЛО_МОЙ    23.03.2020, 01:45
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
Засунь себе свой палец педик себе же в очко и пёрни )))))))))!!!!
Я_Христос    23.03.2020, 02:26
Оценка:  -23
Я_Христос
Оооо, привет травмированная. Как дела? Как папа поживает? Всё еще насилует тебя?
СТЕКЛО_МОЙ    23.03.2020, 06:18
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
ты это педик спроси у своей мамки Вовки, которое родило тебя через сраку ))))
ЖенькаПослушная    22.03.2020, 15:25
Оценка:  -9
ЖенькаПослушная
В рот по одному))
ЛюблюУкраину    22.03.2020, 15:23
Оценка:  +4
ЛюблюУкраину
Дай Бог чтобы в Украине люди не падали как в Китае и Италии
Яроcлав    22.03.2020, 15:28
Оценка:  -1
Яроcлав
Сейчас нефть по 27 и Рашка ни литра с 7 марта не продала. На РФ ватники дохнут не хуже чем в Китае и исчезли все продукты в магазинах. Рубль скоро по 100.
Так вот, дай Бог, чтобы США не слали туда как 1992г гуманитарку и ватники все тихонечко повыздыхали!!!
dudar64    22.03.2020, 18:11
Оценка:  -1
dudar64
Посмотри на гривну и не особо радуйся. Это при том, что нефть мы не добываем-продаем.
Яроcлав    22.03.2020, 15:16
Оценка:  -5
Яроcлав
Знаете сколько стоит Украинская маска в Италии? - 15 евро!!!
А в себестоимости в Украине она стоила - 5 копеек!!!
А теперь сощитайте, на сколько ЗЕ-клоунская власть заpaботала на наших смертях?
Так кто "барыга на крови"?
Jamz    22.03.2020, 18:29
Оценка:  -17
Jamz
Порошенко барыга на крови
Я_Христос    22.03.2020, 19:24
Оценка:  -23
Я_Христос
Лолшта?)))))))))) xD
СТЕКЛО_МОЙ    23.03.2020, 01:46
Оценка:  +22
СТЕКЛО_МОЙ
ПНХ ватное пядрило !!)))
black-antigen    22.03.2020, 14:56
Оценка:  -23
black-antigen
а что аваком говорит нам на счет посрать? срать хоть можно? а если можно арсенка сколько можно срать за раз?
Drokus    22.03.2020, 17:24
Оценка:  -26
Drokus
Cpaть может только Ярослав/Letohradek, и то только на гpyди беспомощных женщин. Он спец в этом)))
Яроcлав    22.03.2020, 14:45
Оценка:  +2
Яроcлав
Почему, когда в Европе начинается эпидемия, и даже ежу понятно что то же самое через месяц будет и у нас, у нас вместо того чтобы предупредить население запастись масками, тупо ЗЕ правительство молчит и продаёт маски в Европу? Почему об этом узнаём не от СБУ, а то премьера Словакии?
Rillot    22.03.2020, 16:15
Оценка:  -2
Rillot
Потому что 73% зробили себе раком...
Я_Христос    23.03.2020, 02:28
Оценка:  -24
Я_Христос
Скорее вас. Раком и прямо в зад. Дав понять, что Украина не принадлежит вышивате.
И я уверен, придёт время, и 25% будет загнанно в стойло.
Тогда страна и расцветёт.
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