Киев вводит ограничения при посещении магазинов
В Киеве, с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан в помещениях продуктовых магазинов и аптек. Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, обнародованном на сайте КГГА.
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"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", – говорится в документе.
Ответственными за выполнение лицами определены: исполняющая обязанности директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Валентина Попович, руководители предприятий.
Срок исполнения – 25 марта.
Напомним, полиция составила почти 1500 админпротоколов за нарушение карантина в Украине.
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И это во время карантина!
Не зря маски продали на Европу)))
Украинцы умирают от болезней, войны и нищеты, а ЗЕ-клоунская власть себе тачки за 3, 2 ляма покупает!!!
Так кто "барыга на крови"?
Когда режим потрох пи**ил деньги вы не такими внимательными были.
Ботва рошеновская.
Так вот, дай Бог, чтобы США не слали туда как 1992г гуманитарку и ватники все тихонечко повыздыхали!!!
А в себестоимости в Украине она стоила - 5 копеек!!!
А теперь сощитайте, на сколько ЗЕ-клоунская власть заpaботала на наших смертях?
Так кто "барыга на крови"?
И я уверен, придёт время, и 25% будет загнанно в стойло.
Тогда страна и расцветёт.