В Сети продавали спецбилеты в общественный транспорт

Полиция заблокировала соответствующие объявления в интернете.

Предприимчивые украинцы в сети интернет пытались продать специальные билеты для проезда в общественном транспорте. Полиция заблокировала эти объявления, сообщает пресс-служба.

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“Злоумышленники быстро придумали, как заработать на установленных ограничениях. В частности, на одной из рекламных интернет-площадок неизвестные разместили информацию о продаже спецбилетов в для проезда в общественном транспорте Киева. Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его“ - отмечают правоохранители.

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Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции в нескольких городах Украины с понедельника, 23 марта, начали действовать ограничения. Теперь общественным транспортом разрешено пользоваться только полицейским, врачам, работникам ЖКХ, сотрудникам магазинов, аптек и стратегически важных предприятий. Этим категориям лиц выдали соответствующие спецпропуска, по которым они имеют право ездить в общественном транспорте.

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