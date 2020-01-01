В Киеве от COVID-19 умер сотрудник Укроборонпрома
В одной из киевских больниц скончался заболевший коронавирусом сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК Укроборонпром. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК Укроборонпром, который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер. Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе выразили соболезнования семье и коллективу.
Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что COVID-19 нашли у сотрудника Укроборонпрома.
Ранее сообщалось, что на Луганщине от пневмонии умерла восьмилетняя девочка.
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