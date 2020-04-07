Кличко возмутило поведение спортсменов, которые игнорируют карантин

Мэр отметил, что тренировки отменили даже участники Олимпийских игр.

Мэр Киева Виталий Кличко возмутился тем фактом, что спортсмены не соблюдают карантинные меры, введенные в столице. Мэр отметил, что ему тоже не хватает занятий на свежем воздухе. Он призвал людей заниматься спортом дома. Об этом он заявил на брифинге.

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Кличко отметил, что спортсмены также не защищены от коронавируса и призвал не пренебрегать карантином. Он также заявил, что нарушая правила карантина, спортсмены рискуют потерять не только свое здоровье, но и жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет, - добавил Кличко.

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Напомним, ранее полиция Киева задержала спортсмена, который плыл до Гидропарка. Мужчина устроил словесную перепалку и пытался попасть в Гидропарк через пешеходный мост.

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