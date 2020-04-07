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Кличко возмутило поведение спортсменов, которые игнорируют карантин

Комментариев: 4
Мэр отметил, что тренировки отменили даже участники Олимпийских игр.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко возмутился тем фактом, что спортсмены не соблюдают карантинные меры, введенные в столице. Мэр отметил, что ему тоже не хватает занятий на свежем воздухе. Он призвал людей заниматься спортом дома. Об этом он заявил на брифинге. 

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Кличко отметил, что спортсмены также не защищены от коронавируса и призвал не пренебрегать карантином. Он также заявил, что нарушая правила карантина, спортсмены рискуют потерять не только свое здоровье, но и жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет, - добавил Кличко.

Смотреть с 8:20 минуты

Напомним, ранее полиция Киева задержала спортсмена, который плыл до Гидропарка. Мужчина устроил словесную перепалку и пытался попасть в Гидропарк через пешеходный мост. 

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Теги: Кличко, Киев, Столица, Карантин, Спортсмены
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Комментариев (5)
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milan22    07.04.2020, 16:24
Оценка:  -3
milan22
Когда будет введено ЧП, и государство возьмет на себя оплату коммуналки, кредитов и т.д., тогда и будем рассуждать, кто кому что должен
Брюква_и_Клюква    07.04.2020, 17:18
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Хочу Вас разочаровать, товарищ. Даже при введении ЧП государство нифига не оплатит.
SINOBI-LIFE    07.04.2020, 16:10
Оценка:  +9
SINOBI-LIFE
Педалик,рекомендации не закон и люди имеют право сами решать,что и как делать!!!
ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 16:09
Оценка:  -26
ВолодяГрОЙсман
Точно возмутило?Может быть возбудило?
ДонКарлитоUA    07.04.2020, 16:05
Оценка:  -26
ДонКарлитоUA
Мега-бохер,так выйди и епло им начисть.!Или у тебя руки поднимаются только чтобы харю свою пейсатую чухать в недоумении?
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