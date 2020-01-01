COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Больше всего пострадавших в Печерском районе.

По данным на понедельник, 13 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 495 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (157). За ним идет Дарницкий (59), Соломенский (56), Шевченковский (56) и Голосеевский (40). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 157

Дарницкий район – 59

Соломенский район – 56

Шевченковский район – 56

Голосеевский район – 40

Днепровский район – 32

Подольский район – 26

Оболонский район - 25

Деснянский район – 25

Святошинский район – 19

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомни, ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировали 266 новых случаев COVID-19. Всего в стране заражено 2777 украинских граждан.

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