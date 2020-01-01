COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
По данным на понедельник, 13 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 495 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (157). За ним идет Дарницкий (59), Соломенский (56), Шевченковский (56) и Голосеевский (40). В остальных районах столицы - менее 40 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 157
- Дарницкий район – 59
- Соломенский район – 56
- Шевченковский район – 56
- Голосеевский район – 40
- Днепровский район – 32
- Подольский район – 26
- Оболонский район - 25
- Деснянский район – 25
- Святошинский район – 19
Напомни, ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировали 266 новых случаев COVID-19. Всего в стране заражено 2777 украинских граждан.
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