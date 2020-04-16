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Непогода в Киеве не связана с чернобыльскими пожарами - Укргидрометцентр

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В Укргидрометцентре объясняют пылевую бурю "исключительно усилением скорости ветра" до 15-20 метров в секунду.
Пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле
Пылевая буря в Киеве не связана с пожарами в Чернобыле
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Пылевая буря в Киеве обусловлена исключительно усилением скорости ветра. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Укринформ в четверг, 16 апреля.

“Никаких связей с пожаром в Чернобыле нынешнее ухудшение видимости в Киеве не имеет. Это вызвано исключительно усилением скорости ветра, который сейчас достигает 15-20 метров в секунду“, - сказал Кульбида.

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Ветер переносит ту пыль, которая выдувается с полей, и ее частички и привели к ухудшению видимости, заверил глава Укргидрометцентра.

Напомним, что ранее Киев и пригород накрыла пылевая буря. Из-за этого явления сильно ухудшилась видимость на трассах возле столицы.

Также сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС бушует пылевая буря. Ухудшение погодных условий может осложнить пожароопасную ситуацию в Чернобыльской зоне.

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Теги: Киев, погода, буря, ветер, непогода, Гидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    16.04.2020, 20:20
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ясно что ветер не возник в результате пожара. Странно только почему горелым воняет?
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