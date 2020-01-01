Киев накрыла мощная пылевая буря

Появилось видео очевидцев.

В Киеве 16 апреля после обеда наблюдается мощная пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая. Об этом сообщает пресс-служба KГГА.

Читай также: Новый флэшмоб: Сеть взорвал “антикоронавирусный“ танец луцких медиков

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В свою очередь, очевидцы начали выкладывать в сеть видео о том, что творится в столице.

Это не дым, дымом не пахнет. Какое-то облако пыли. И даже через окна слышен запах пыли, - поделилась видео киевлянка Нина Токарева в соцсети.

Вот что творится сейчас возле здания Верховной Рады:

Отмечается, что на сегодня не прогнозируют осадки, влажность воздуха всего 29%, что характерно для суховея. Такой тип погоды часто наблюдается полупустынях и пустынях или в степной зоне в период засухи.

Справка. Суховей вызывает интенсивное испарение воды из почвы, с поверхности растений и водоёмов, что может вызвать порчу урожаев зерновых и плодовых культур, гибель растений.

Напомним, ранее Минздрав посоветовал украинцам сидеть дома после пожаров в Чернобыле. Воздух после пожаров не слишком качественный.

Читай также: Из-за COVID-19 школьники останутся без последнего звонка и выпускных

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.