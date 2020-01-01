Из-за карантина украинские мужчины чаще думают о суициде – КГГА

Мужчины Киева стали активнее звонить на линии психологической помощи из-за проблем, вызванных карантином.

С начала введения противоэпидемических мероприятий, на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

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“Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие – возникают ссоры в семьях, обиды, чувство вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин“, - отметила Марина Хонда.

По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия. В условиях карантина, горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Увеличение часов работы телефонной линии также вызвано противоэпидемическими мероприятиями.

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Она также добавила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

Напомним, в Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина. Сайт призван помочь жителям столицы справится с эмоциональной нагрузкой, а также оказать психологическую помощь.

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