В Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина

Сайт призван помочь жителям столицы справится с эмоциональной нагрузкой, а также оказать психологическую помощь.

В столице запустили сайт для моральной поддержки киевлян во время карантина из-за эпидемии вируса COVID-19. Его создал мониторинговый центр Киева по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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“Хочу сообщить и том, что наш мониторинговых центр по противодействию COVID-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Это бесплатный ресурс для киевлян, и в первую очередь для тех, кому необходима эмоционально-психологическая помощь“, - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что консультации предоставляют специалисты, тренеры образовательного хаба Киева. На сайте moncenter.eduhub.in.ua можно получить персональные консультации, не выходя из дома.

20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами, - отметил мэр.

Кличко отметил, что для тех, кто хочет провести время с пользой, на сайте есть разные онлайн-курсы. Также на платформе есть возможность проводить спортивные онлайн-тренировки и осуществить виртуальные экскурсии лучшими музеями столицы, которые сейчас закрыты.

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Напомним, ранее Кличко рассказал, как власти поддержат малый бизнес во время карантина. ФОП освободили от ЕСВ, а также сделали 50% скидку на оплату аренды.

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