Кличко проверил роддом, в котором принимают рожениц с COVID-19

Мер столицы проверил, как в больнице подготовились к приему больных коронавирусом.

В столичном роддоме № 5 подготовлены отделения для приема беременных женщин с коронавирусом. Мер столицы проверил медучреждение. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 28 апреля.

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“Вчера я посетил один из роддомов столицы. Я посмотрел, как там подготовились к приему беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Таких в столице - немного, но, к сожалению, есть. И город готов оказать им необходимую помощь“, - отметил он.

Также Виталий Кличко рассказал, что для перевозки медработников Киевпастранс предоставил 15 автобусов. Их привлекли к перевозке работников таких медицинских учреждений: городская больница № 9, Александровская клиническая больница, больница скорой помощи и Киевский городской лабораторный центр.

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“На период действия ограничений наземный общественный транспорт перевозит тех киевлян, которые обеспечивают работу критически важных сфер. Транспорт курсирует по определенным маршрутам и работает для пассажиров со спецбилетами. Медики столицы получили такие билеты“, - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.