У Офиса Зеленского митинговали родственники пленных на Донбассе

Люди заявили, что таким способом пытаются "достучаться" к президенту Владимиру Зеленскому.

У Офиса президента Владимира Зеленского родственники пленных на Донбассе устроили митинг. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 апреля.

Читай также: Зеленский рассказал, кого вернут при следующем обмене пленными

Люди рассказали, что с ними власти не поддерживают связь и не информируют от предстоящих обменах. Поэтому они хотят личной встречи с президентом.

“Хочется достучаться до Президента, чтобы он помог нам наших парней и девушек вернуть домой. Они были верны Украине“, - отметила одна из митингующих.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы заявили о пытках в плену у боевиков.