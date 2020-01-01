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У Офиса Зеленского митинговали родственники пленных на Донбассе

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Люди заявили, что таким способом пытаются "достучаться" к президенту Владимиру Зеленскому.
У Офиса Зеленского митинговали родственники пленных на Донбассе
У Офиса Зеленского митинговали родственники пленных на Донбассе
Укринформ

У Офиса президента Владимира Зеленского родственники пленных на Донбассе устроили митинг. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 апреля. 

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Люди рассказали, что с ними власти не поддерживают связь и не информируют от предстоящих обменах. Поэтому они хотят личной встречи с президентом. 

“Хочется достучаться до Президента, чтобы он помог нам наших парней и девушек вернуть домой. Они были верны Украине“, - отметила одна из митингующих.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы заявили о пытках в плену у боевиков.

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Теги: Офис президента, митинг, Обмен пленными
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