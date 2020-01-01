В Киеве уже полторы тысячи заболевших коронавирусом

За последние сутки опасную инфекцию нашли у 41 жителя столицы.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 41 человека. Среди зараженных – 5 медиков и двое церковников УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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“На сегодняшний день в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели: 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет. И 19 мужчин от 21 до 84 лет. Один из них из Киево-Печерской лавры и один – священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в ​​столице (принадлежит УПЦ МП - ред.)“ – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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