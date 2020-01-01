Кличко: В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 24 человек

Наибольшее число инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Печерском и Дарницком районах.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердился коронавирус, увеличилось на 24 человека. Один человек скончался. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге.

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“На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19. Из них 27 человек умерли“, - сказал Кличко.

Так, за минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года и 8 мужчин от 19 до 74 лет, а также у парня, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Отмечу, что за несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмонией - в общем 413 пациентов, - сообщил мэр.

По данным на понедельник, 4 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1535 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (333) и Дарницком (256) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 333

Дарницкий район – 256

Соломенский район – 148

Голосеевский район – 144

Днепровский район – 140

Деснянский район – 133

Шевченковский район – 114

Оболонский район – 106

Святошинский район – 89

Подольский район – 72

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 12 331 случай коронавируса. За сутки заразились 418 человек.

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