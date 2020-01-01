В Киеве расширили список работающих рынков

В столице с завтрашнего дня разрешили работу 13 продовольственным рынкам, сообщили в КГГА.

С завтрашнего дня в Киеве смогут открыться 13 агропродовольственных рынков, который соблюдают противоэпидемические требования. Об этом сообщает пресс-сулжба КГГА в четверг, 7 мая.

В перечне рынко, выполнившие противоэпидемические требования, в КГГА называют:

"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А; "Демеевский", ул. Изюмская, 1; "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65; "Маяк", ул. Попудренко, 90/2; "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115; "Печерский рынок", площадь Печерская, 1; "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80; "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2; "Левобережный", ул. Сверстюка, 3; "Дарница", ул. Попудренко, 5, "Путь", ул. Зодчих, 52/1; "Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6; "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Также в горадминистрации напомнили, что рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Речь идет о том, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Отмечается, что работать могут только официальные продовольственные рынки. Они также должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, что ранее в Киеве возобновили работу 10 рынков. Все остальные рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм по безопасности, отметил Виталий Кличко.

Также сообщалось, что в Украине не смогли открыться больше 30 рынков. Всего не открылись 34 рынка. Четырем из них не дали открыться органы местной власти из-за неготовности работать в условиях карантина.

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