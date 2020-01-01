Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве расширили список работающих рынков

Комментариев: 0
В столице с завтрашнего дня разрешили работу 13 продовольственным рынкам, сообщили в КГГА.
У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая
У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая
timer-odessa.net

С завтрашнего дня в Киеве смогут открыться 13 агропродовольственных рынков, который соблюдают противоэпидемические требования. Об этом сообщает пресс-сулжба КГГА в четверг, 7 мая.

В перечне рынко, выполнившие противоэпидемические требования, в КГГА называют:

  1. "Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
  2. "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
  3. "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
  4. "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
  5. "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
  6. "Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
  7. "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  8. "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  9. "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
  10. "Дарница", ул. Попудренко, 5,
  11. "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
  12. "Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
  13. "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

Также в горадминистрации напомнили, что рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Речь идет о том, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Отмечается, что работать могут только официальные продовольственные рынки. Они также должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, что ранее в Киеве возобновили работу 10 рынков. Все остальные рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм по безопасности, отметил Виталий Кличко.

Также сообщалось, что в Украине не смогли открыться больше 30 рынков. Всего не открылись 34 рынка. Четырем из них не дали открыться органы местной власти из-за неготовности работать в условиях карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, рынки, КГГА, рынок, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь