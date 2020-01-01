В центре Киева горела баня на 20 этаже жилого дома

В доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

Во время тушения пожара были спасены четыре человека ГСЧС

В Печерском районе Киева вечером в субботу произошел пожар в многоквартирном доме по улице Драгомирова, 17. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС в воскресенье, 10 мая.

Информация о пожаре поступила в 18:23. Спасатели установили, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

"Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:12 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а 19:17 ликвидирован. Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние четыре человека, которые находились в квартире, где возник пожар", – говорится в сообщении.

На месте было задействовано семь единиц техники и 30 человек личного состава. Никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

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