В Луганской области нашли арсенал боевиков

Арсенал нашли во время обыска по месту жительства одного из боевиков ЛНР.

Вчера, 8 мая, сотрудники ГПСУ совместно с правоохранительными органами арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что арсенал нашли во время санкционированного обыска по месту жительства лица, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Известно, что в июне 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды боевиков так называемой “ЛНР”, где находится по сегодня. Арсенал нашли в селе Бахмутка Новоайдарского района.

Фото из места обыска ГПСУ

Фото из места обыска ГПСУ

Фото из места обыска ГПСУ

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В ходе обыска было найдено военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий на РПГ, а в доме обнаружили военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом.

Фото из места обыска ГПСУ

Фото из места обыска ГПСУ

Фото из места обыска ГПСУ

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты свыше 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЕМ, - сказано в сообщении.

Напомним, в Харьковской области загорелся сухостой рядом с военным арсеналом. Площадь пожара сейчас составляет около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения ГСЧС.

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