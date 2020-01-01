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В Луганской области нашли арсенал боевиков

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Арсенал нашли во время обыска по месту жительства одного из боевиков ЛНР.
Пограничники нашли арсенал боевиков
Пограничники нашли арсенал боевиков
ГПСУ

Вчера, 8 мая, сотрудники ГПСУ совместно с правоохранительными органами арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области. 

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что арсенал нашли во время санкционированного обыска по месту жительства лица, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Известно, что в июне 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды боевиков так называемой “ЛНР”, где находится по сегодня. Арсенал нашли в селе Бахмутка Новоайдарского района.

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

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В ходе обыска было найдено военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий на РПГ, а в доме обнаружили военную форму, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом.

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

Фото из места обыска
Фото из места обыска
ГПСУ

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты свыше 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЕМ, - сказано в сообщении.

Напомним, в Харьковской области загорелся сухостой рядом с военным арсеналом. Площадь пожара сейчас составляет около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения ГСЧС.

 

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Теги: арсенал, боеприпасы, боевики, ЛНР
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