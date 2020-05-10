Кличко: От коронавируса погибли три киевлянина

За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 24 человека.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 34 киевлян. Три человека погибли. Об этом сообщает мер столицы Виталий Кличко, пишет КГГА.

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“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 34 человека. Среди них двое медиков. Умерли трое больных. На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев COVID-19. 37 случаев летальные“, - написал Виталий Кличко.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин от 22 до 74 лет. В больницы госпитализированы 15 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева.

Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости зафиксирована в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные. Многие здесь не соблюдают правила безопасности - подытожил мер

Всего из-за опасного вируса погибли 37 человек КГГА

Ранее сообщалось о том, что в Украине более 15 тысяч инфицированных. В Украине за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 15 человек.

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