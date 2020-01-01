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Протесты против карантина: Перевозчики перекрыли центр Киева

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Перевозчики перекрывали Европейскую площадь.
Протест перевозчиков
Протест перевозчиков
Страна

13 мая в Киеве состоялась протестная акция перевозчиков, которые остались без работы из-за карантинных ограничений. Они перекрыли автобусами движение в центре Киева, требуя возобновить пассажирские перевозки. Об этом информирует издание “Страна“.

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“В центре Киева - на Европейской площади, Крещатике и Грушевского - транспортный коллапс. Приехало огромное число автобусов, которые перекрыли Европейскую площадь и растянулись по Крещатику вплоть до Майдана. С Грушевского на Крещатик ещё можно проехать. А вот с Крещатика на Грушевского уже нельзя“, - сообщили журналисты “Страны“.

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