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В Киеве за неделю гриппом заболели почти три тысячи человек

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По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом.
Инфицированных гриппом и ОРВИ в Киеве стало меньше
Инфицированных гриппом и ОРВИ в Киеве стало меньше

Число заражений гриппом и ОРВИ в столице снижается. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 87,6%. Об этом, в среду, 13 мая, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей, заболевших гриппом и ОРВИ стало значительно меньше.

Так, на сегодня зарегистрировано инфицированніх ОРВИ и гриппом в Киеве - 2813 человек. Их них 1171 - ребенок и 1642 взрослых. Госпитализированы 17 человек, из которых 12 детей.

Также, снизилась заболеваемость  среди школьников, на 9,8%. Всего за прошлую неделю  зарегистрировано 488 таких случаев.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что к началу второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. 

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Теги: Киев, инфляция, грипп, ОРВИ, заражение
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Источник: korrespondent.net

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