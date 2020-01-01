В Киеве за неделю гриппом заболели почти три тысячи человек

По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом.

Инфицированных гриппом и ОРВИ в Киеве стало меньше

Число заражений гриппом и ОРВИ в столице снижается. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 87,6%. Об этом, в среду, 13 мая, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей, заболевших гриппом и ОРВИ стало значительно меньше.

Так, на сегодня зарегистрировано инфицированніх ОРВИ и гриппом в Киеве - 2813 человек. Их них 1171 - ребенок и 1642 взрослых. Госпитализированы 17 человек, из которых 12 детей.

Также, снизилась заболеваемость среди школьников, на 9,8%. Всего за прошлую неделю зарегистрировано 488 таких случаев.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что к началу второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

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