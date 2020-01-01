В Киеве COVID-19 заразились 56 человек: Данные по районам

В числе заболевших десять детей и девять медиков.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 56 киевлян. Один человек умер. Об этом сообщил мер Виталий Кличко на очередном видеобрифинге в пятницу, 15 мая.

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“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков. Умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая“ - отметил мер.

В столице 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - подчеркнул Кличко

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Среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки, которым 9 и 13 лет. Также инфицировались 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек.

Мы имеем результаты “отдыха“ киевлян на майские праздники - компаниями на природе и в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это детские площадки и полная халатность родителей - подытожил Кличко

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - (+7)

- Дарницкий - (+11)

- Деснянский - (+7)

- Днепровский - (+8)

- Оболонский - (+2)

- Печерский - (+5)

- Подольский - (+3)

- Святошинский - (+3)

- Соломенский - (+4)

- Шевченковский - (+2)

Статистика по заболевшим коронавирусом КГГА

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавируса.

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