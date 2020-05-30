Ливень затопил Киев: на дорогах пробки

Потоп на дорогах украинской столицы образовался после продолжительных ливней. Синоптики обещают туманы.

Дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21.00 субботы, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 30 мая.

В субботу ливни прошлись по всем районам столицы. Самые сильные дожди были в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах города.

Автомобили буквально плыли по дорогам, в частности, вдоль Броварского проспекта рядом со станцией метро Черниговская.

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Во всем городе густая облачность, а из-за ливня серьезно снижена видимость. Ближе к воскресенью синоптики прогнозируют недолгие прояснения, температура может подняться до +15 +17 градусов днем и до +10 +12 градусов ночью.

В разных районах Киева пробки и тянучки

Из-за высокой влажности воздуха по ночам, утром возможны туманы, потому синоптик Наталья Диденко рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах. Потепление, по ее словам, придет в Украину только на следующей неделе.

Ранее спасатели предупреждали, что сильные дожди в Украине продержатся 30 и 31 мая, в реках возможно повышение уровня воды.

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