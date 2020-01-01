Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с Днем города

31 мая отмечается День Киева.

ородской голова Киева Виталий Кличко и известный американский актер Арнольд Шварценеггер поздравили жителей столицы Украины с Днем Киева. Видео с поздравлением Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

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В видеоролике жители столицы поют песню “Як тебе не любити, Києве мій!“ на фоне известных пейзажей Киева.



Слова песни в видеоролике также произносит и Арнольд Шварценеггер.



“Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!“, - подписал поздравление Кличко.





Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил Киев и Кривой Рог с днями городов.

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