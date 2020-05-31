Зеленский: В Киеве душистый кофе, в Кривом Роге - вкусный мамин борщ

В эти выходные отмечаются дни Киева и Кривого Рога.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и Кривого Рога с днями их городов, которые отмечаются на эти выходные. Соответствующий пост глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

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30 мая празднуется День Киева, а 31 мая - день Кривого рога.



"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538 лет. Второй – немного моложе, ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Можно ли их сравнивать? Нет. Это все равно что выбирать, кого ты любишь больше – маму или папу", - написал он.



Зеленский напомнил, что вырос, родился, и обрел первых друзей в Кривом Роге. Там же родилась его дочка, а сын родился уже в Киеве. По словам президента, именно столица сделала его и его близких еже сильнее.

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"Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ. Между ними – расстояние в 417 километров и разница в 1293 года, но то, что беспрекословно объединяет эти города, – это невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди. Собственно, как и во всей нашей Украине", - написал Зеленский.

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Президент отметил, что в Кривом Роге он расписал в ЗАГСе со своей женой, а в Киеве дал присягу на верность украинскому народу. По словам Зеленского, в обоих случаях стремился сделать людей счастливыми.



"И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждый миг. Знаете, сейчас на любой праздник традиционное пожелание здоровья стало особенно ценным и актуальным. И сегодня – не исключение. Поэтому хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, комфорта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию ​​от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский/Facebook

Напомним, из-за карантина празднования Дня Киев пройдут в телевизионном и онлайн форматах.

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