В Киеве копы накрыли нарколабораторию: изъято "товара" на 2,4 млн грн.

Изъято 630 кг прекурсоров для изготовления метадона.

В Киеве правоохранители ликвидировали деятельность крупной нарколаборатории. В ходе обысков изъято 630 кг прекурсоров для изготовления метадона, а также килограмм готового наркотика. На "черном" рынке такой товар оценивается в сумму порядка 2,4 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Отмечается, что в конце апреля полицейские задержали членов группировки, которые в особо крупных размерах изготавливали и сбывали метадон и другие психотропные вещества. В ходе обысков правоохранители выявили две крупные нарколаборатории по изготовлению метадона.



На прошлой неделе полицейские обнаружили третью нарколабораторию, которую организовали задержанные наркоторговцы. Ежемесячно в лаборатории производилось около 30 кг наркотиков.



Правоохранители также обнаружили два склада, в которых хранились прекурсоры для изготовления метадона. Всего во время обысков было обнаружено 630 кг прекурсоров, которых достаточно для изготовления более 200 кг метадона. Полицеские также обнаружили один килограмм готового метадона, пистолет, гранату и патроны.



По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.



Следственные действия продолжаются.

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