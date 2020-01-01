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В Славянске правоохранители утилизируют 30 кг наркотиков

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Наркотики были изъяты во время следственных действий. Утилизированы метадон, марихуана и опий.
В Донецкой области полиция утилизирует 30 кг наркотиков
В Донецкой области полиция утилизирует 30 кг наркотиков
dn.npu.gov.ua

Полиция утилизировала 30 кг наркотиков в Славянске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 28 мая.

"Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков, изъятых во время оперативных и следственных мероприятий. Утилизацию проведено согласно решению Славянского горрайонного суда. Среди изъятого - метадон, марихуана и опий ацетилированный", - сказано в сообщении.

Наркотики были изъяты в ходе расследования 28 уголовных производств, их утилизировали путем сжигания. При утилизации присутствовала комиссия в составе сотрудников полиции, СБУ и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

"Согласно приговорам суда утилизировано крупную партию наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления. Всего сожжено более 30 килограммов наркотиков, изъятых во время оперативных и следственных мероприятий", - резюмировали правоохранители.

 

 

Напомним, что ранее на Одесщине перекрыли канал контрабанды димедрола. Правоохранители ликвидировали все звенья преступной цепи - от контрабандистов-поставщиков до заказчика-реализатора.

Также сообщалось, что сотрудника СБУ поймали на торговле амфетамином. Работник СБУ договаривался с клиентами о продаже в мессенджере Telegram, а наркотики пересылал Новой почтой.

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Теги: наркотики, Донецкая область, Славянск, утилизация
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Источник: korrespondent.net

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