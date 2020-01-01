"Слуга народа" Верещук будет баллотироваться в мэры Киева

Пока еще Ирина Верещук не беседовала с главой государства насчет ее участия в выборах, но такие планы имеются.

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук может принять участие в гонке за должность мэра Киева. Об этом она заявила в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

“У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция”, - сказала Верещук.

В то же время она отметила, что сейчас у нее “такого разговора с президентом не было, но вопрос открыт”.

Перед этим глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от их политсилы может стать женщина, имя которой разглашать пока не хотят.

Как сообщалось, глава Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

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