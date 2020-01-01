Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Слуга народа" Верещук будет баллотироваться в мэры Киева

Комментариев: 0
Пока еще Ирина Верещук не беседовала с главой государства насчет ее участия в выборах, но такие планы имеются.
Верещук заявила о своих амбициях
Верещук заявила о своих амбициях
glavcom.ua
 
Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук может принять участие в гонке за должность мэра Киева. Об этом она заявила в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
 
“У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция”, - сказала Верещук.
 
В то же время она отметила, что сейчас у нее “такого разговора с президентом не было, но вопрос открыт”.
 
Перед этим глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от их политсилы может стать женщина, имя которой разглашать пока не хотят.
 
Как сообщалось, глава Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.
 
Не исключил свою кандидатуру на должность мэра Киева и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, мэр киева, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь