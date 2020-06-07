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В Киев наконец-то пришло метеорологическое лето

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Лето в столицу пришло с трехнедельным опозданием.
Лето в столицу пришло с трехнедельным опозданием
Лето в столицу пришло с трехнедельным опозданием
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В Киев наконец-то пришло метеорологическое лето. Об этом сообщили в Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского. 

Нынешнее лето пришло в столицу с трехнедельным опозданием - говорится в сообщении

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“По данным наблюдений обсерватории, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6°С. Это обозначает последний день метеорологической весны, которая началась 10 февраля. Весна в 2020 году длилась 116 дней“ - отметили в обсерватории. 

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права

Самое позднее лето было зафиксировано 7 июня - в 1990 и 2001 годах. 

Ранее сообщалось о том, что в Украину идет настоящее жаркое лето.

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Теги: лето, Киев, Украина, погода
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Комментариев (1)
GreenPeace!    07.06.2020, 13:32
Оценка:  0
GreenPeace!
Дай Бог всем нам здоровья и мира.А главное ума
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