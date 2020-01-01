Из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек
Погоня за вором завершилась гибелью пассажира авто.
Около двух часов ночи в столице на автодороге Киев Чернигов у завода Coca-Cola произошло ДТП с участием легковушки. Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать, но на дороге не справился с управлением, сообщают Вартові Еспресо.
В результате авто наехало на кучу со строительным мусором и перевернулось. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.
На месте происшествия работала патрульная полиция.
Напомним, ранее сообщалось, что произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп, четверо погибших.
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