Из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек

Погоня за вором завершилась гибелью пассажира авто.

Около двух часов ночи в столице на автодороге Киев Чернигов у завода Coca-Cola произошло ДТП с участием легковушки. Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать, но на дороге не справился с управлением, сообщают Вартові Еспресо.

В результате авто наехало на кучу со строительным мусором и перевернулось. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

На месте происшествия работала патрульная полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп, четверо погибших.