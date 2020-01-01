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Из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек

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Погоня за вором завершилась гибелью пассажира авто.
Водитель пытался скрыться от преследования
Водитель пытался скрыться от преследования
facebook.com/vartovi.espreso

Около двух часов ночи в столице на автодороге Киев Чернигов у завода Coca-Cola произошло ДТП с участием легковушки. Водитель автомобиля украл на АЗС омыватель для стекла и начал убегать, но на дороге не справился с управлением, сообщают Вартові Еспресо.

В результате авто наехало на кучу со строительным мусором и перевернулось. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

На месте происшествия работала патрульная полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп, четверо погибших.

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Теги: ДТП, Киев, видео
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