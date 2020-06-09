Киевский экоактивист за время карантина собрал 2,5 тонны мусора

Мужчина собирал мусор, просто прогуливаясь по лесу недалеко от своего дома.

Экоактивист Владислав Стемковский за время карантина в столице собрал 2,5 тонны мусора. Киевлянин, 2-3 часа гуляя по лесу, мог собрать около 10 мешков мусора. Об этом сообщает “24 канал“.

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“Очень много мест для отдыха и прогулок в Киеве замусорены. Но там надо не только убирать, но и проводить образовательную работу среди людей. Потому что в местах, где я уже убирал, снова появляется мусор“, – рассказал экоактивист.

Киевлянин рассказал, что у него уже даже появились последователи.

Сначала я стеснялся и пытался выходить так, чтобы меня никто не видел, но потом понял, что здесь ничего удивительного нет. Сейчас люди благодарят, и это приятно, а потом говорят, что тоже начали убирать, – отметил Стемковский.

Напомним, ранее в США подросток убрал улицу после протестов и получил стипендию. Подростку, который потратил 10 часов на уборку улицы после протестующих, подарили машину, страховку и стипендию на обучение в колледже.

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