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Кличко не справился со словом "сенсационные"

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Во время брифинга столичный мэр также допустил очередной конфуз, превратив "після" в неприличное слово.
 
Мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку и не справился со словом "сенсационные" во время брифинга 15 июня, который был посвящен ситуации с коронавирусом в столице.
 
Так, Кличко отметил, что некоторые политики уже начали избирательную кампанию и попросил своих будущих соперников не проплачивать материалы в СМИ, которые призваны очернить его репутацию.
 
"А то у меня уже спрашивали после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения", - заявил мэр.
 
При этом, вместо слова "після" у него получилось "п*ська", а слово "сенсационные", Кличко выговорил не сразу. 
 
 
 
Напомним, в апреле мэр Киева призвал жителей столицы не шастать без крайней необходимости. Позже он извинился за оговорки, объяснив их напряженностью работы в последнее время.

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Теги: Киев, Кличко, видео, ошибка, Виталий Кличко, конфуз, мэр киева
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Источник: korrespondent.net

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