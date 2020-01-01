Кличко не справился со словом "сенсационные"

Во время брифинга столичный мэр также допустил очередной конфуз, превратив "після" в неприличное слово.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку и не справился со словом "сенсационные" во время брифинга 15 июня, который был посвящен ситуации с коронавирусом в столице.

Так, Кличко отметил, что некоторые политики уже начали избирательную кампанию и попросил своих будущих соперников не проплачивать материалы в СМИ, которые призваны очернить его репутацию.

"А то у меня уже спрашивали после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения", - заявил мэр.

При этом, вместо слова "після" у него получилось "п*ська", а слово "сенсационные", Кличко выговорил не сразу.

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