Кличко не справился со словом "сенсационные"
Во время брифинга столичный мэр также допустил очередной конфуз, превратив "після" в неприличное слово.
Мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку и не справился со словом "сенсационные" во время брифинга 15 июня, который был посвящен ситуации с коронавирусом в столице.
Так, Кличко отметил, что некоторые политики уже начали избирательную кампанию и попросил своих будущих соперников не проплачивать материалы в СМИ, которые призваны очернить его репутацию.
"А то у меня уже спрашивали после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения", - заявил мэр.
При этом, вместо слова "після" у него получилось "п*ська", а слово "сенсационные", Кличко выговорил не сразу.
Напомним, в апреле мэр Киева призвал жителей столицы не шастать без крайней необходимости. Позже он извинился за оговорки, объяснив их напряженностью работы в последнее время.
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