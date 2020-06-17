Протесты на Банковой: Полиция задержала 15 человек
В ходе протестных акций в центре Киеве задержаны 15 человек. Об этом в комментарии изданию "Укринформ" рассказала пресс-секретарь Печерского районного управления Киева Оксана Тищенко.
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15 человек доставлены в Печерском управлении полиции.
"Да, уже 15 человек задержаны и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.
С утра под зданием Офиса Презмдента проходят акции "партии Шария" с одной стороны и активистов "Национального Корпуса", "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины" с другой.
Между активистами в течении дня возникало несколько стычек, в частности сторнников Шария забросали мусором и пиротехникой.
Правоохранители разделили идеологических оппонентов и задерживали особо буйных представителй с обоих сторон.
Напомним, Стерненко изменили адрес домашнего ареста.
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