Протесты на Банковой: Полиция задержала 15 человек

В Киеве митингуют националисты и сторонники Шария.

В ходе протестных акций в центре Киеве задержаны 15 человек. Об этом в комментарии изданию "Укринформ" рассказала пресс-секретарь Печерского районного управления Киева Оксана Тищенко.

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15 человек доставлены в Печерском управлении полиции.



"Да, уже 15 человек задержаны и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.



С утра под зданием Офиса Презмдента проходят акции "партии Шария" с одной стороны и активистов "Национального Корпуса", "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины" с другой.

Между активистами в течении дня возникало несколько стычек, в частности сторнников Шария забросали мусором и пиротехникой.

Правоохранители разделили идеологических оппонентов и задерживали особо буйных представителй с обоих сторон.

Напомним, Стерненко изменили адрес домашнего ареста.

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