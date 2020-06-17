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Протесты на Банковой: Полиция задержала 15 человек

Комментариев: 8
В Киеве митингуют националисты и сторонники Шария.
Акция на Банковой
Акция на Банковой
Пресс-служба Нацкорпуса

В ходе протестных акций в центре Киеве задержаны 15 человек. Об этом в комментарии изданию "Укринформ" рассказала пресс-секретарь Печерского районного управления Киева Оксана Тищенко. 

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15 человек доставлены в Печерском управлении полиции. 

"Да, уже 15 человек задержаны и доставлены в Печерское управление полиции", - отметила Тищенко.

С утра под зданием Офиса Презмдента проходят акции "партии Шария"  с одной стороны и активистов "Национального Корпуса", "Демократической сокиры" и "Движения ветеранов Украины" с другой.

Между активистами в течении дня возникало несколько стычек, в частности сторнников Шария забросали мусором и пиротехникой.

Правоохранители разделили идеологических оппонентов и задерживали особо буйных представителй с обоих сторон.

Напомним, Стерненко изменили адрес домашнего ареста.

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Комментариев (8)
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Teetotaler    17.06.2020, 16:49
Оценка:  0
Teetotaler
Повыползали...
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 16:36
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Не ведитесь, нацкорпусом управляет Белецкий - друг Белоглазовой, которая является журналисткой Шария. Это все тупо постановка для лохов. Фотки даже гуглить долго не нужно, где Белоглазова на сходке Нацкорпуса. Вся эта постановка нужна для раскручивания партии лоШария
Woodbrother    17.06.2020, 16:29
Оценка:  0
Woodbrother
Нет у шарикова никаких сторонников. Одни только двухсотгривневые говнюки.
взгляд    17.06.2020, 16:16
Оценка:  -22
взгляд
Небыло никаких стычек, проплаченное рагулье попыталось напасть на Людей.
И очень быстро сдрыснуло!!!!!
ЗаелоПластинку    17.06.2020, 16:32
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
молодец, даже слово "людей" с большой буквы. А ты в курсе, что журнашлюха лоШария, Белоглазова, сама дружит с нацкорпусом и его хозяином - Белецким? ПОстановочные "новости!" не надоело смотреть? А в курсе, что она праздновала отжим Крыма прямо на москве?
Construktor    17.06.2020, 16:09
Оценка:  0
Construktor
тошнит уже от этих бессмысленных протестов
Woodbrother    17.06.2020, 16:33
Оценка:  -1
Woodbrother
Протесты бессмысленны у вас навашей поганой россии. Украина - это совсем другая страна.
взгляд    17.06.2020, 16:08
Оценка:  -22
взгляд
Конечно не прошло и 5-ти минут, но и пока пусть так.
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