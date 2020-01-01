В Киеве ограничат движение по Воздухофлотскому мосту
С завтрашнего дня в Киеве будет частично ограничено движение по Воздухофлотскому мосту и под ним. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в четверг, 18 июня.
На путепроводе до 19 июля будут проводить противоаварийные работы. В это время, кроме движения на путепроводе, будет частично ограничено движение под ним на одной полосе проспекта Победы в направлении Святошино.
Напомним, что ранее в Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста. Движение в направлении правого берега частично ограничено, однако, ремонтники обещают все починить в течение нескольких часов.
Также сообщалось, что у Кличко случился новый конфуз с мостом. Смотровые стеклянные панели вдоль основной пешеходной дорожки в очередной раз потрескались.
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