В Киеве ограничат движение по Воздухофлотскому мосту

Ограничения продлятся месяц. На путепроводе будут проводить противоаварийные работы, говорят в КГГА.

В Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе 112.ua

С завтрашнего дня в Киеве будет частично ограничено движение по Воздухофлотскому мосту и под ним. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в четверг, 18 июня.

На путепроводе до 19 июля будут проводить противоаварийные работы. В это время, кроме движения на путепроводе, будет частично ограничено движение под ним на одной полосе проспекта Победы в направлении Святошино.

Напомним, что ранее в Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста. Движение в направлении правого берега частично ограничено, однако, ремонтники обещают все починить в течение нескольких часов.

Также сообщалось, что у Кличко случился новый конфуз с мостом. Смотровые стеклянные панели вдоль основной пешеходной дорожки в очередной раз потрескались.

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