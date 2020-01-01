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Детские лагеря в Киеве остаются закрытыми до 31 июля

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Восемь оздоровительных учреждений в столице остануются закрытыми.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В 2020 году в Киеве детские лагеря и оздоровительные учреждения остаются закрытыми до 31 июля. Это связано с активным распространением в столице COVID-19, говорится в сообщении КГГА в четверг, 25 июня. 

Работа детских лагерей в Киеве запрещена на время действия карантина - до 31 июля 2020 года

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“На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: МДЦ Артек, ДОУ Волна, ДОЛ Сокол, ДОК Антей, ОТ Лидер, ДОЛ Лесной, ДПЗОВ Пуща-Водица. ДЗСТ Октябрь, который является подразделением дочернего предприятия Клинический санаторий Октябрь, открываться в 2020 году не планирует“, - заявила замглавы Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что детские лагеря в 2020 году открывать нельзя

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Теги: детские лагеря, Киев
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