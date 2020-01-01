В Киеве усилили карантин

В Киеве из-за коронавируса ограничили работу кафе, ресторанов, клубов и кинотеатров. Массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны заканчиваться до 22-00.

Власти Киева, следуя постановлению Кабмина Украины, приняли решение усилить карантин, чтобы помешать распространению коронавируса. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Заведения общественного питания и увеселительные заведения в Киеве теперь должны работать до 22-00. Если они продолжат работать позже, то их ждут большие штрафы за нарушение карантина. Данная мера касается и кинотеатры.

Кроме того, все массовые спортивные, культурные и другие мероприятия в столице тоже должны заканчиваться до 22-00.

Виталий Кличко считает, что эти меры помогут в борьбе с распространением коронавируса. Правда, он не сказал, сколько времени они продлятся.

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На данный момент у 5138 жителей украинской столицы выявлен COVID-19. За минувшие сутки у 101 киевлянина диагностирована эта опасная болезнь.

Всего же по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине почти 45 тысяч человек заразились коронавирусом. Из них 1 173 человек умерли. Поэтому ужесточение карантина – это вынужденная мера.

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