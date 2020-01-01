Киевские подростки устроили странную акцию протеста

Подростки держали в руках плакаты со странными надписями и не разговаривали с прохожими.

Вчера, 12 июля, сразу в нескольких районах Киева группы юношей и девушек устроили странную акцию протеста, которая шокировала даже повидавших виды киевлян. Об этом информирует УНИАН.

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Лица юношей и девушек скрывали маски, на которые был наклеен черный скотч. В руках они держали плакаты со странными надписями. Например, на некоторых плакатах было написано следующее: “ЗНО – не кінець світу!“ и “Мамо, поговоримо?“

Любопытные прохожие хотели узнать, что все это означает. Однако, юноши и девушки молчали. Они только жестами показывали на свои маски с черными крестами.

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Нужно отметить, что эта странная акция проходила в нескольких районах украинской столицы. В каждой группе было примерно до девяти человек.

Напомним, что в начале июля в Киеве “Национальный корпус“ устроил многочисленную акцию протеста. Активисты требовали запретить “Партию Шария“ и ОПЗЖ. Было парализовано движение в центре города.