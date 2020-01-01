В общественном транспорте Киева цены не поднимут – Кличко

Кличко пообещал не поднимать цены на проезд в общественном электротранспорте.

В Киеве, несмотря на то, что с 1 августа стоимость электроэнергии существенно увеличится, не будут повышать цены на проезд в общественном электротранспорте. Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко.

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По словам Кличко, киевлянам не нужно беспокоиться о том, что увеличится стоимость проезда в общественном электротранспорте. Столичные власти этого делать не планируют.

Транспортные предприятия получат денежную компенсацию из городского бюджета. Мэрия уже начала искать в городском бюджете дополнительные ресурсы.

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Кличко отметил, что в Киеве через некоторое время полностью перейдут на бесконтактные способы оплаты за проезд. Сейчас уже 50% всех столичных пассажиров платят за проезд бесконтактно.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2020 года тариф госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%. Это объясняют необходимостью погасить долг перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.