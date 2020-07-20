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После поездки с BlaBlaCar пропал киевлянин

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Алексей Кучапин помогал бездомным, восстанавливал их документы, находил родственников, трудоустраивал.
После поездки с BlaBlaCar пропал Алексей Кучапин
После поездки с BlaBlaCar пропал Алексей Кучапин
facebook.com/KyivOperativ/

В Киеве пропал руководитель общественной организации “Дом милосердия Киев“ Алексей Кучапин, который планировал воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar для поездки в город Днепр. Об этом на своей странице в Фейсбуке информирует “Киев Оперативный“.

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Кучапин должен был совершить поездку по сервису BlaBlaCar, позволяющего автовладельцам находить попутчиков и делить между собой транспортные расходы, 16 июля. С тех пор его никто не видел и он ни с кем не разговаривал.

39-летний Кучапин в день исчезновения был одет в серую футболку, шорты, кроссовки. При нем был рюкзак зеленого цвета. Его рост 174 см, а вес -  90 кг.

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Организация “Дом милосердия Киев“ помогает людям, которые по тем или иным причинам оказались на улице. Организация восстанавливает их документы, ищет родственников и даже трудоустраивает.

Это уже не первый случай, когда пропадают люди после поездки на авто, найденного при помощи сервиса BlaBlaCar. Например, таким образом исчез Анатолий Новицкий 1991 года рождения.

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Теги: BlaBlaCar
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zadneprohodchik    20.07.2020, 11:02
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