Киевский террорист требует выхода в прямой эфир

Известно, что заложницей злоумышленника является руководитель банка.

В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина угрожает взорвать Универсал Банк в столичном бизнес-центре Леонардо. В частности, журналист Богдан Аминов сообщил, что террорист требует выхода в прямой эфир.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

По словам Аминова, злоумышленник требует выхода в прямой эфир.

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“Инсайд из полиции: мужчина требует выхода в прямой эфир. Правоохранители думают, возможно ли это и каким образом это организовать. Предварительно спрашивают телеканалы о такой возможности“ - говорится в сообщении.

В полицию позвонила руководительница Универсал Банка Полиция

Тем временем в КГГА и полиции просят киевлян и гостей столицы избегать перересечение улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.

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“3 августа в 12.00 в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещение бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию“ - говорится в сообщении.

Скриншот видео

Напомним, что 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил пассажиров автобуса.