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Киевский террорист требует выхода в прямой эфир

Комментариев: 7
Известно, что заложницей злоумышленника является руководитель банка.
Начата спецоперация Гром
Начата спецоперация Гром
Bogdan Aminov / Facebook

В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина угрожает взорвать Универсал Банк в столичном бизнес-центре Леонардо. В частности, журналист Богдан Аминов сообщил, что террорист требует выхода в прямой эфир.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. 

По словам Аминова, злоумышленник требует выхода в прямой эфир. 

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“Инсайд из полиции: мужчина требует выхода в прямой эфир. Правоохранители думают, возможно ли это и каким образом это организовать. Предварительно спрашивают телеканалы о такой возможности“ - говорится в сообщении.

В полицию позвонила руководительница Универсал Банка
В полицию позвонила руководительница Универсал Банка
Полиция

Тем временем в КГГА и полиции просят киевлян и гостей столицы избегать перересечение улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. 

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“3 августа в 12.00 в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещение бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию“ - говорится в сообщении.

Скриншот видео

Напомним, что 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил пассажиров автобуса. 

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Теги: Киев, банк, террорист, бомба
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Комментариев (7)
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rоманnn    03.08.2020, 14:26
Оценка:  -22
rоманnn
Шо,уже третья серия началась?
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:34
Оценка:  0
Lyonya-Space
Шо, укол уже подействовал?
Смирительная рубашка не мешает на TV каналы переключать?
rоманnn    03.08.2020, 14:38
Оценка:  -22
rоманnn
пшло нах чмо запукровское,для вас долбойобов это уже норма.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:47
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Нах ходишь ты, при том регулярно!
У вас насрасии все на него ходят, в промежутках между просмотрами кисель/соловей/скабей TV.
WTF2wtf    03.08.2020, 14:19
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какой прямой эфир террористам???
Хватит поощрять террористов своими соплями ... их нужно уничтожать, дабы не плодить последователей.
Lyonya-Space    03.08.2020, 14:14
Оценка:  0
Lyonya-Space
Наверно выступит на канале Украина, скажет "Спасибо Ринату Леонидович и его фонду Ахметова"
SergioS    03.08.2020, 13:54
Оценка:  +4
SergioS
Очередной дурик. Никому до них дела нет, а их лечить нужно.
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