В Киеве появится "социальное такси" для инвалидов

Пилотный проект рассчитан на 170 детей с инвалидностью, которым нужно передвигаться по городу.

Уже с сентября 2020 года в Киеве может заработать “социальное такси“ или “Инватакси для детей с инвалидностью“. Об этом рассказала замглавы КГГА Марина Хонда.

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По словам Хонды, вначале это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которым нужно передвигаться по городу, так как они нуждаются в реабилитации.

Если пилотный проект окажется удачным, то тогда воспользоваться такой услугой смогут все люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Замглавы КГГА отметила, что в Киеве сейчас 8 000 человек с инвалидностью нуждаются в специализированной транспортной перевозке. В первом квартале 2020 года в столице осуществили почти 8 тысяч перевозок для 410 лиц с инвалидностью. “Социальное такси“ поможет полностью удовлетворить спрос на такие перевозки.

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Напомним, что в Киеве с 1 июля проезд в общественном транспорте льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в столице, осуществляется на общих основаниях при регистрации электронного билета.