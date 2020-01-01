Киевсовет разрешил киевлянам бесплатно парковаться во дворе мэрии

Правда, для населения дворик мэрии будет открыть только по выходным и праздникам.

Киевсовет решил открыть свой двор для общего пользования. Соответствующее решение приняли столичные депутаты во вторник, 28 июля, на пленарном заседании Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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“Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей. Условие доступа к парковке Киевсовета – наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать автомобиль в соответствии с разметкой“, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 10% мест будет отведено для электромобилей, также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью.

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Сообщается, что заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской, место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет, как планируется, бесплатным. График работы - с 8:00 до 22:00.

В Киевсовете убеждены, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в ​​центральной части города.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко пришел на сессию Киевсовета на костылях и пригрозил “накостылять“ безответственным чиновникам.