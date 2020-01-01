Киевлянин приревновал сожительницу и сильно избил. Женщина ушла в ванную комнату и там умерла.

Ушла в ванную и там умерла: В Киеве ревнивец до смерти избил подругу

Ушла в ванную и там умерла: В Киеве ревнивец до смерти избил подругу

Столичные правоохранители задержали мужчину, который из ревности до смерти избил сожительницу. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, от полученных травм женщина скончалась на месте.

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“В дежурную часть столичной полиции от врачей поступило сообщение о том, что в ванной комнате квартиры на проспекте Маяковского они обнаружили 39-летнюю женщину с признаками насильственной смерти. На адрес выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции“, - говорится в сообщении.

По словам начальника Деснянского управления полиции Юрия Герасименко, дверь квартиры правоохранителям открыл мужчина, который впоследствии признался в преступлении. На почве ревности между женщиной и ее нетрезвым 48-летним сожителем возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал избивать женщину, нанося удары по телу и голове. После этого потерпевшая пошла в ванную, где через некоторое время умерла.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержан мужчина, до смерти забивший своего отца. Сын поспорил с отцом, который злоупотреблял алкоголем.