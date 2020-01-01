В Киеве прорвало трубу, бьет десятиметровый фонтан

На столичном проспекте Победы в результате прорыва трубопровода образовался мощный фонтан воды.

В центре Киева на проспекте Победы произошел прорыв трубопровода, образовался десятиметровый фонтан воды. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Новый гейзер образовался на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте", - сказано в сообщении.

На кадрах ролика виден высокий столб воды, автомобили останавливаются и объезжают заливаемый водой участок дороги.

Напомним, в апреле на Воздухофлотском проспекте прорвало трубу, в результате чего образовалась струя воды около 30 метров.

Также сообщалось, что в марте в Киеве прорвало трубопровод, из-за чего провалилось дорожное покрытие на улице Владимирской.

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