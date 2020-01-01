В Киеве прорвало трубу, бьет десятиметровый фонтан
На столичном проспекте Победы в результате прорыва трубопровода образовался мощный фонтан воды.
В центре Киева на проспекте Победы произошел прорыв трубопровода, образовался десятиметровый фонтан воды. Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Новый гейзер образовался на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте", - сказано в сообщении.
На кадрах ролика виден высокий столб воды, автомобили останавливаются и объезжают заливаемый водой участок дороги.
Напомним, в апреле на Воздухофлотском проспекте прорвало трубу, в результате чего образовалась струя воды около 30 метров.
Также сообщалось, что в марте в Киеве прорвало трубопровод, из-за чего провалилось дорожное покрытие на улице Владимирской.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент