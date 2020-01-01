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В Киеве поймали и сфотографировали банду молодых грабительниц

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Воровок задержали и вызвали полицию.
На фото воровки выглядят спокойными
На фото воровки выглядят спокойными
facebook.com/KyivOperativ

В столице разоблачили преступную группировку, состоящую из молодых женщин. Воровки грабили людей на улицах города.

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Об этом сообщил “Киев Оперативный”.

Уточняется, что грабительницы попались на горячем. Их задержал мужчина на станции метро “Олимпийская”.

Только что эти особы похитили у моей жены сумку. Поймали их. Ждем копов, - рассказал киевлянин.

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Пока правоохранители добирались на вызов, банду сняли на фото и выложили снимок в сети. На нем видно, что женщины держатся вполне расслаблено. По виду воровок не скажешь, что они напуганы предстоящей беседой с полицией.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе воры обчищали банкоматы липкой лентой.

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Теги: вор, воровка, банда, Киев, метро, столица, фото, ограбление, полиция
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