В Киеве поймали и сфотографировали банду молодых грабительниц

Воровок задержали и вызвали полицию.

В столице разоблачили преступную группировку, состоящую из молодых женщин. Воровки грабили людей на улицах города.

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Об этом сообщил “Киев Оперативный”.

Уточняется, что грабительницы попались на горячем. Их задержал мужчина на станции метро “Олимпийская”.

Только что эти особы похитили у моей жены сумку. Поймали их. Ждем копов, - рассказал киевлянин.

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Пока правоохранители добирались на вызов, банду сняли на фото и выложили снимок в сети. На нем видно, что женщины держатся вполне расслаблено. По виду воровок не скажешь, что они напуганы предстоящей беседой с полицией.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе воры обчищали банкоматы липкой лентой.

