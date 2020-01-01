В Киеве митингуют обманутые вкладчики «Укрбуда»

Вкладчики собрались под стенами Министерства обороны.

Сегодня, 13 августа, в Киеве обманутые вкладчики "Укрбуда" устроили под стенами Минобороны акцию протеста. Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Митингующие жгут файеры и бьют в импровизированные барабаны, которые они сделали из бочек.

Вкладчики "Укрбуда" требуют от министра обороны Андрея Тарана, чтобы им достроили жилье. К министру обороны обращаются потому, что на землях, которые принадлежат оборонному ведомству, должна была построить дома обанкротившаяся компания "Укрбуд".

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Киеврада уже приняла решение, согласно которому объекты "Укрбуда" будут освобождены от паевого участия. Это позволит Киевгорстрою взяться за достройку ещё шести домов. В них получит жилье тысяча человек.

Ранее Виталий Кличко заявил, что решение проблем с обанкротившимся "Укрбудом" не входит в его компетенцию. Он считает, что Верховная Рада должна принять законопроекты, которые бы защитили украинцев от недобросовестных застройщиков.