В столице из окна многоэтажки выпал парень

От полученных травм молодой человек погиб.

Сегодня, 19 августа, в Киеве на улице Маршала Тимошенко из окна многоэтажного дома выпал парень. Он от полученных травм погиб. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Трагедия произошла в доме номер 13А по улице Маршала Тимошенко. Местные жители, менявшие в своей квартире козырьки, разместили в Интернете видео с места происшествия.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. По данному факту открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По предварительной информации, которую озвучили сотрудники полиции, речь может идти о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что 15 августа 2020 года в Житомире из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома выпал 1,8-летний мальчик. “Скорая помощь“ доставила его в больницу.