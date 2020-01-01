В столице из окна многоэтажки выпал парень
Сегодня, 19 августа, в Киеве на улице Маршала Тимошенко из окна многоэтажного дома выпал парень. Он от полученных травм погиб. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Трагедия произошла в доме номер 13А по улице Маршала Тимошенко. Местные жители, менявшие в своей квартире козырьки, разместили в Интернете видео с места происшествия.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. По данному факту открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
По предварительной информации, которую озвучили сотрудники полиции, речь может идти о самоубийстве.
Ранее сообщалось, что 15 августа 2020 года в Житомире из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома выпал 1,8-летний мальчик. “Скорая помощь“ доставила его в больницу.