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В Киеве в начале ноября зацвела сакура

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Цветущее дерево сфотографировали возле Верховной Рады.
Аномалия - не единственная в городе
Аномалия - не единственная в городе
facebook.com/nick.tymchenko1

В столице заметили природную аномалию. Там в начале ноября зацвела сакура.

Об этом сообщил в Facebook сотрудник газеты “День“ Николай Тимченко.

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Также автор поста показал фото. Он отметил, что цветущее дерево было запечатлено на бульваре у стен Верховной Рады.

Пользователи сети говорят, что подобные причуды природы наблюдали в ноябре 2013 году. Комментаторы признались, что им не по себе от аномалии.

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Они также рассказали о других диковинках. Кто-то написал, что у него дома цветут помидоры и уродила клубника. А один из пользователей сети выложил фото с распустившимися цветами на ул. Вильямса. Недавно киевляне также писали, что у них цветут каштаны.

Природа сошла с ума, - отмечают под постом.

Синоптики говорят, что в Украине средняя температура за год выросла больше, чем во всем мире. Зима обещает быть не очень холодной. Страна приближается к субтропикам. Климат, особенно на юге, может стать таким же, как в Греции.

Цветы на ул. Вильямса
Цветы на ул. Вильямса
facebook.com/Andrii Kulyk

Напомним, ранее мы писали, что под Львом прошел крупный град.

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Теги: сакура, цветение, аномалия, природа, Киев, столица, фото
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