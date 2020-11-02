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Дворец спорта переоборудуют под госпиталь

Комментариев: 13
В нем будут лечить пациентов с COVID-19.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko/

В скором времени в киевском Дворце спорта развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Такое заявление в интервью “Сегодня“ сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, сейчас уже заканчивается подсчет средств, необходимых для переоборудования Дворца спорта. После этого Минздрав издаст соответствующее постановление, и тогда во дворце спорта начнут устанавливать койки и медицинское оборудование.

Ситуация с распространением коронавируса в столице постоянно ухудшается, поэтому нужны новые койки. На переоборудовании Дворца спорта не остановятся. 

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Уже дополнительно привлечены больницы “Укрзализныци“, а скоро некоторые многопрофильные больницы переориентируют на лечение больных с коронавирусом.

Ранее Виктор Ляшко не исключил, что если количество больных с коронавирусом будет очень большим, то тогда могут ввести их санитарную сортировку. То есть будет определено каким больным следует оказывать медицинскую помощь в первую очередь.

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Теги: Киев, Дворец спорта, госпиталь, COVID-19, коронавирус, Виктор Ляшко
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Комментариев (13)
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Shaab    03.11.2020, 00:42
Оценка:  +25
Shaab
Півроку до того чим займалися? Скільки часу займе переобладнання, якщо зараз лише починають рахувати, скільки грошей зможуть розпиляти... перепрошую, скільки грошей потрібно на розгортання госпіталю?
Svet_LED    02.11.2020, 20:57
Оценка:  +8
Svet_LED
феофания, Конча-Заспа
tamarakoren    02.11.2020, 20:19
Оценка:  +21
tamarakoren
Харьков полон оптимистов, у нас во Дворце Спорта с 4-8 ноября открывается "Универсальная выставка". Городская. А в воскресенье в с/м-тах "РОСТ" прошла акция - "Мега-распродажа". 35-40% на весь ,почти, ассортимент. 90-е годы помните? Дефицит помните? Оно! Как тогда.Носом в затылок и плотными рядами
blya-tolyan    03.11.2020, 07:48
Оценка:  +20
blya-tolyan
так Харьков столица секонд-хендов. А тут вам скидки сделали. И не надо мычать об очередях километровых. Такого давно нет, разве что в Харькове, столице секонд-хендов. ПС. Вот честно. За целый день брожения по Харькову не видел ни обувных магазинов, ни магазинов одежды. Одни секонд-хенды.
tamarakoren    03.11.2020, 12:33
Оценка:  +22
tamarakoren
Бред! Но ,как свинья - болото всегда найдёт, так и вам только секонды попадались)) Я знаю только один и то ,потому что меня спросили как найти улицу,потому что там секонд. Про мычать - вы ничем отличаетесь от быка.Рога есть ,пошёл бычить! С/п маркет РОСТ - продуктовый, просрочки не было. Хайло!
blya-tolyan    04.11.2020, 07:38
Оценка:  +17
blya-tolyan
ха-ха-ха, адрес, сестра, адрес. Вокруг ЖД вокзала в радиусе хотя бы 3-4 кварталов. А то строчить муйню любой может.
blya-tolyan    04.11.2020, 07:38
Оценка:  +17
blya-tolyan
ха-ха-ха, адрес, сестра, адрес. Вокруг ЖД вокзала в радиусе хотя бы 3-4 кварталов. А то строчить муйню любой может.
blya-tolyan    04.11.2020, 07:39
Оценка:  +14
blya-tolyan
ха-ха-ха, распродажа в продуктовом и нет просрочки? Кому ты киздишь? Тяжело быть ТП.
blya-tolyan    03.11.2020, 07:53
Оценка:  +20
blya-tolyan
выбросьте "совок" из головы и будет вам счастье. А разпродажа у нам - избавление от просроченного товара. Стоять в очередях за непотребом потому что он сегодня дешевле? Ну-ну.
blya-tolyan    03.11.2020, 08:27
Оценка:  +19
blya-tolyan
в Киеве выставки на Левобережке даже с графиком. Регулярно. И нет очередей и в затылок никто не дышит. Может в отношении людей к ситуации проблема?
Bezfom    02.11.2020, 20:00
Оценка:  -1
Bezfom
Очень хорошая идея, там во дворце спорта в последнее время больные часто собираются)))
Путин-Xyйло    02.11.2020, 14:39
Оценка:  +30
Путин-Xyйло
Еще в парламенте можно.
colavova    02.11.2020, 14:51
Оценка:  +26
colavova
и на квартальных киностудиях
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