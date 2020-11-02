Дворец спорта переоборудуют под госпиталь

В нем будут лечить пациентов с COVID-19.

В скором времени в киевском Дворце спорта развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Такое заявление в интервью “Сегодня“ сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, сейчас уже заканчивается подсчет средств, необходимых для переоборудования Дворца спорта. После этого Минздрав издаст соответствующее постановление, и тогда во дворце спорта начнут устанавливать койки и медицинское оборудование.

Ситуация с распространением коронавируса в столице постоянно ухудшается, поэтому нужны новые койки. На переоборудовании Дворца спорта не остановятся.

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Уже дополнительно привлечены больницы “Укрзализныци“, а скоро некоторые многопрофильные больницы переориентируют на лечение больных с коронавирусом.

Ранее Виктор Ляшко не исключил, что если количество больных с коронавирусом будет очень большим, то тогда могут ввести их санитарную сортировку. То есть будет определено каким больным следует оказывать медицинскую помощь в первую очередь.