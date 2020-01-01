В Киеве на стройке придавило рабочих

Под завалами оказались строители, работавшие на этом объекте. Спасатели продолжают поиск уцелевших.

В Святошинском районе Киева на стройке обрушилась крыша - придавило строителей

В Святошинском районе Киева, на улице Берковецкая, 6, на стройке обрушилась крыша. Об этом в субботу, 23 января, сообщает ресурс Dtp.kiev.ua.

Уточняется, что обвал крыши произошел ночью с пятницы на субботу.

Под завалами оказались строители, которые работали на данном объекте. Число людей, пребывавших на тот момент на стройке не уточняется.

Как сообщает Киев Оперативный, когда полиция прибыла на место инцидента, то оказалось, что "не очень опытные строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (как крышу), а сверху набросали еще много шлакоблока".

"Конечно, вся эта конструкция не выдержала и упала. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Ранее в Киеве в подземном переходе под Майданом Незалежности обвалился потолок.

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