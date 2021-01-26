В Киеве температура воздуха установила очередной рекорд

Температура в столице поднялась выше предыдущих максимальных значений.

Вчера, 25 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +5,5°С. Это на 0,9°С выше рекордного значения температуры, установленного для этого дня в 1993 году, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Максимальная температура воздуха в украинской столице вчера поднялась до 6,8 градусов тепла. Предыдущий рекорд для этого дня 1993 года и 2003 года превышен на +0,3 градуса.

Минимальная температура 25 января в Киеве не опустилась ниже +4,4°С, что на 2,4°С теплее, чем в 1993 году.

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Ранее глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что в Украину может вернуться 30-градусный мороз. На фоне теплой погоды будут отдельные холодные периоды.