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Стало известно, подорожает ли проезд в киевском метро

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Власти столицы назвали повышение тарифов фейком.
В метро цены пока меняться не будут
В метро цены пока меняться не будут
facebook.com/kyivmetro

Пока за проезд в киевском метро платить дороже не придется.

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Об этом сообщила Киевская горадминистрация, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Власти назвали фейком новости о скором повышении цен на пользование подземкой столицы. Также информацию о сохранении цен на прежнем уровне подтвердили в метрополитене Киева.

Известно, что на днях о новых тарифах в метро заявил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Алексей Павленко. Он говорил, что проезд в метро уже в феврале повысят до 20 грн.

Напомним, ранее мы писали, что ракетный крейсер Украина будет продан.

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Теги: Киев, метро, проезд, повышение, цены на проезд
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