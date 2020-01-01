Стало известно, подорожает ли проезд в киевском метро

Власти столицы назвали повышение тарифов фейком.

В метро цены пока меняться не будут facebook.com/kyivmetro

Пока за проезд в киевском метро платить дороже не придется.

Читай также: Украинский изобретатель построил необычный вездеход на гусеницах: видео

Об этом сообщила Киевская горадминистрация, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Власти назвали фейком новости о скором повышении цен на пользование подземкой столицы. Также информацию о сохранении цен на прежнем уровне подтвердили в метрополитене Киева.

Известно, что на днях о новых тарифах в метро заявил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Алексей Павленко. Он говорил, что проезд в метро уже в феврале повысят до 20 грн.

Напомним, ранее мы писали, что ракетный крейсер Украина будет продан.

